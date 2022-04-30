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"Запаси обмежені": Росія зіткнулася з дефіцитом високоточних ракет

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"Запаси обмежені": Росія зіткнулася з дефіцитом високоточних ракет

Associated Press

Через санкції та проблеми у оборонпромі у Росії виникли проблеми із поповненням запасів високоточних ракет.

Більшість російських ударів на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі, а самі обстріли носять "дурний, а не високоточний" характер.

Про це повідомляє Financial Times. 

Зі слів одного із західних високопосадовців, Росія відчуває нестачу високоточних ракет.

"Їхні запаси обмежені, вони виснажуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", - сказало джерело FT. 

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Раніше повідомлялося, що сім із половиною мільярдів доларів, на які Росія могла б побудувати, наприклад, тисячу сучасних шкіл - витрачено на вбивство українців. І це йдеться лише про ракети, випущені по наших містах та селах.

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