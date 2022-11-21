Запаси вичерпуються: НАТО планує наростити виробництво зброї для допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вичерпав велику частину запасів зброї і боєприпасів, тому необхідно наростити їх виробництво.

Про це він сказав в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

НАТО, як каже Столтенберг, варто активізувати військовий потенціал, щоб підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

"Головний меседж від союзників по НАТО, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Йдеться про солідарність з Україною, але також у наших інтересах, щоб Путін не здобув перемогу в Україні. Оскільки, якщо він виграє, це буде меседжем для всіх авторитарних лідерів, що вони можуть досягати своїх цілей, використовуючи брутальну військову силу та порушуючи міжнародне право. І світ стане більш небезпечним", – пояснив Столтенберг.

Генсек додав, що військовий блок має підготуватися до "довгого шляху" в Україні. Він також наголосив, що інтерес НАТО в сфері безпеки полягає в тому, щоб кремлівський диктатор Володимир Путін програв, а Україна як суверенна держава вистояла.

"Щоб досягнути цього, ми вичерпуємо наші запаси, щоб передавати зброю та боєприпаси Україні. Тепер ми маємо поповнити запаси, ми активно співпрацюємо з промисловістю, щоб наростити виробництво", – зазначив він.

Столтенберг уточнив, що країни-члени НАТО мають бути готові заплатити певну ціну, щоб зміцнити обороноздатність України. Йдеться про зростання цін на енергоносії та інші економічні наслідки, спровоковані війною РФ проти нашої держави.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні, зокрема, 150-200 танків та 100 артилерійських систем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію та Канаду допомогти створити ракетний щит, щоб держава могла захиститися від російських атак по об'єктах інфраструктури.

За підсумками засідання у форматі "Рамштайн-7" стало відомо, що Україна отримає військову допомогу від низки країн. Зокрема, йдеться про засоби ППО, артилерію, боєприпаси та зимову військову форму.

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