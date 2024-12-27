Запаси вичерпуються: Україна уповільнює обстріли Росії ракетами ATACMS

У Сил оборони України закінчуються запаси ракет далекого радіусу дії, наданих США та Великою Британією. Надії, що адміністрація Трампа схвалить нові постачання, практично немає.

Про це пише The New York Times.

Після отримання в листопаді дозволу на удари далекобійними ракетами по території РФ Україна здійснила кілька успішних атак по військових об'єктах у Росії, але вже через місяць кількість таких атак суттєво зменшилася.

За словами високопосадовців НАТО, західна далекобійна зброя не змогла переламати перебіг війни на користь України. Удари по території РФ також не призвели й до ескалації бойових дій, як побоювався дехто.

Адмірал НАТО Роб Бауер нещодавно заявив, що ударами ракет ATACMS Україна завдала серйозної шкоди низці оборонних заводів і складів боєприпасів у РФ, що змусило росіян перемістити багато військових об'єктів далі від фронту вглиб країни.

"Їм [росіянам – ред.] не подобається, що ATACMS потрапляють до їхньої власної країни повітрям, не подобається, тому що вони ефективні. Це обмежує їхню здатність ефективно боротися на фронті, а це те, чого ви хочете. Питання в тому, чи цього достатньо для перемоги", – заявив адмірал Бауер в інтерв'ю на початку грудня.

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Видання зазначає, що США передали Україні близько 500 ракет ATACMS із запасів Пентагону. Хоча Україна не могла використати їх для ударів по території Росії, ЗСУ успішно вражали командні пункти та склади зброї на окупованих територіях – у Криму та на Донбасі.

Представники США й НАТО заявили, що ці удари були ефективними, але також заявили, що, на їхню думку, Україна могла б бути більш розсудливою щодо кількості ракет, які використовуються, і більш вибірковою у виборі цілей.

Коли США "дозріли" дозволити удари вглиб РФ, хоча і з застереженням, що це буде лише територія Курщини, в України залишалося лише кілька десятків далекобійних ракет. Можливо, близько 50, заявили два американські чиновники, зазначивши, що Україна "не мала шансів отримати більше".

"Відтоді, як США та Велика Британія дали дозвіл, Україна завдала щонайменше пів дюжини ракетних ударів, використавши щонайменше 31 ATACMS та 14 Storm Shadows, згідно з даними Міністерства оборони Росії та російських військових блогерів. Українські військові не коментують використання ракет, але ані США, ані Україна не заперечують ці повідомлення", – пише NYT.

Водночас деякі аналітики кажуть, що Україна зменшила використання далекобійних ракет, бо вже уразила російські об'єкти, які давно хотіла знешкодити. Тепер, коли ракет залишилося мало, Київ діє обачно.

"Ми вирішили почекати та знайти кращі можливості, і це природно. Не очікуйте швидкої віддачі, тому що нам потрібно зберегти ці можливості й витрачати їх розумно та дуже мудро", – пояснив журналістам позицію Києва військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлесков.

Нагадаємо, Україна на 1000-й день війни вперше вдарила по Росії американськими ракетами ATACMS. Під час нічного удару по артилерійських складах у Брянській області ЗСУ використали одразу 8 тактичних балістичних ракет ATACMS.

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