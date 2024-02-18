Запекла битва за Авдіївку: у ЗСУ показали унікальні кадри оборони міста (відео)

Авдіївку захищали тисячі українських військових різних підрозділів ЗСУ.
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України показало унікальне відео, як військові обороняли Авдіївку від ворога до останнього.
Відео опублікували на офіційній сторінці ССО України.
Зазначається, що захищали місто тисячі українських військових з піхотних, штурмових, артилерійських бригад, різноманітних спецслужб та Сил спеціальних операцій ЗСУ.
На відео, зокрема, показані кадри роботи операторів ССО, які вели розвідку і спостереження, надавали вогневу підтримку піхоті, керували FPV-дронами і робиди скиди, корегували артилерію та авіацію, штурмові дії, роботу снайперів, мінування тощо.
"Ці кадри - унікальний матеріал, знятий в Авдіївці разом із воїнами 3-го полку ССО України. Події, показані у цьому фільмі, демонструють невелику частину тієї роботи, яку виконують воїни Сил спеціальних операцій на всіх ділянках фронту, захищаючи українську землю від ворога", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, американські аналітики оцінили заяви пропагандистів, чи справді ЗСУ тікали і здавалися в полон в Авдіївці.
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