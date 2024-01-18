Запекла битва за Авдіївку: український військовий назвав найгарячіші точки

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що найскладнішою ситуацією на Авдіївському напрямку є північ і південний захід.

Про це український військовий сказав у ранковому етері Еспресо.

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За його словами, цілі в них залишаються ті самі. Це - перерізати дороги, оточити Авдіївку і відзвітувати Путіну.

"Проте Сили оборони тримають, наші підрозділи всі на місцях, позиції - наші, хай там як тяжко не було включаючи погодні умови всі підрозділи виконують свої бойові задачі", - наголосив військовий.

Український захисник додав, що російська армія щоденно зазнає величезних втрат.

"Якщо брати по всьому Авдіївському напрямку - Авдіївка, Мар'їнка, то це сотні - цілодобово. Навіть у нас по перехопленню є інформація, що докладає командир однієї з груп: у нас тут трьохсоті; каже: ну, ти знаєш що робити, якщо не зробиш, то я тебе... Ось вони їх самі утилізують, щоб не виносити, не докладати зусиль для того, щоб надати допомогу. Це все рано чи пізно все одно воно відображається на моральному стані їхніх бійців", - зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією українського командувача Тарнавського, окупанти намагаються десантувати піхоту на одному із напрямків фронту.

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