Запеклі бої на Бердянському напрямку: українська артилерія показала, як нищить ворога (відео)

Запеклі цілодобові протистояння точаться сьогодні на Бердянському напрямку фронту. Від Новодонецького й аж до Приютного українські воїни намагаються витіснити російських окупантів. Однак, просуванню вперед заважають щільні мінні поля та інтенсивна робота ворожої артилерії.

З артилеристами-самохідниками 37-ої окремої бригади морської піхоти, які лише нещодавно опанували західні САУ М109, на вогневу вирушила знімальна група, передає кореспондент ТСН Олександр Моторний.

Водій-механік бригади, який повільно висувається "гусеницею" із замаскованого укриття каже, що їхнє знайомство, артилеристів-самохідників 37 окремої бригади морської піхоти зі своєю М-109-ю, італійською версією американської самохідної гаубиці, відбулося лише нещодавно - близько місяць тому.

Вік західної САУ - 55 років, та на нього артилеристи уваги не звертають. Зізнаються, що потужна, багатотонна, самохідна гаубиця, геть іншим.

"Це, звісно, 155 міліметрів, калібр. Перевага тут - в мобільності. Тобто, швидкість набирає набагато більше. І більш надійна саме силова частина. Тобто, там, двигун, коробка передач", - розповідає боєць.

Військові кажуть, що вивчати усі конструктивні тонкощі важкої далекобійної машини довелося дуже швидко.

"Ну, десь два тижні. На 2С1 навчили, а тут воно похоже.



Зрозуміли, вже у процесі, жартують морпіхи, що поміж усього розмаїття автоматики та технологій, готувати САУ до застосування - за прямим призначенням, допомагають не високі технології.

Українські артилеристи знищують ворога на Бердянському напрямку

Українські артилеристи знищують ворога на Бердянському напрямку

"Тут у нас є, от такий ручний досилач. Він притримує однією рукою. Доводимо його до нарізів. Так, в усій красі, М109 себе показує, лише, коли заряджений гачком та прикріплений шнурок", - розповідає один з військових.



Важкі 155-ти міліметрові снаряди, один за одним, морпіхи 37 бригади, відряджають у ворожий тил на Бердянському напярмку.



Командир розповідає, що стріляють, аби зруйнувати ворожу логістику та підтримати контрбатарейною роботою українських піхотинців, що штурмують лінію оборони рашистів на ділянці північніше Новодонецького - Урожайного й Старомайорського.



"Ми вражаємо, ведемо контрбатарейну боротьбу і враження мінометних розрахунків. Ворог непоступливий? - Так! Я б не сказав би, що ворог слабкий", - каже командир.

Також читайте Чи візьме Зеленський участь у саміті НАТО у Вільнюсі: відповідь Столтенберга

Кожен постріл артилеристів - це орієнтир для ворожих повітряних розвідник та ударних дронів. Протидіяти ударам з повітря, запевняє “Араміс”, командир САУ, теж можливо.



"Його можна збити з автомата. Потрібно виставляти спостерігача і слухача. Тому що він жужить і саме через це його дуже чутно і дуже багато випадків хлопці збивали", - розповідає "Араміс".



Та головне, визнають артилеристи 37 бригади, аби кожен виїзд на вогневу, зменшував кількість та щільність ворога.



"Ви задоволені зараз, як відпрацювали? - Так! Звичайно! Було влучання!", - кажуть артилеристи 37-бригади.

Додамо, українські воїни з запеклими боями наблизились до основної лінії оборони окупантів. Кожний метр у контрнаступі дається важко, оскільки ворог набудував багато фортифікаційних укріплень, замінував тисячі гектарів. Удень і вночі у повітрі ворожі “Орлани” та “Ланцети” полюють на нашу техніку. Однак наші оборонці рухаються та йдуть уперед до перемоги, йдеться в ТСН.

Нагдаємо, російські окупанти продовжують наступ на п’яти напрямках та намагаються прорвати нашу оборону.

Читайте також: