Запеклі бої на Донбасі, терор Херсона та "прильоти" на Сумщині: як минула ніч у регіонах

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли, Новгород-Сіверський район, міномети та ВОГ. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 2 громад області: Білопільської та Великописарівської. Було зафіксовано 11 "прильотів" та 7 кулеметних черг. Без втрат та руйнувань.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Мала Токмачка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Чарівне, Новоандріївка, Кам'янське.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного.

Внаслідок вчорашніх ранкових обстрілів с.Западне Куп'янського району пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Без постраждалих.

Луганщина: вчора на Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних районах.

Також протягом попередньої доби окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема: Новоселівського, Невського, Кузьминого, Білогорівки, Діброви та Стельмахівки.

Російська влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення Луганської області.

Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: сьогодні зранку — три потужні обстріли Авдіївки по житловим кварталам міста.

Протягом ночі — інтенсивні ворожі обстріли м.Мар'їнка, с.Георгіївка, с.Побєда.

Вночі — ракетний удар по по Лиману. За попередніми даними, ворог застосував С-300, інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Протягом доби ворог здійснив 48 обстрілів населених пунктів області, гатив з артилерії, РСЗВ "Ураган", "Град", здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), застосовував міномет, танк, ЗРК "С - 300".

Пошкоджено 27 житлових будинків, з них: 18 – багатоповерхівки, а також — приміщення тубдиспансеру, автомобіль швидкої допомоги, 2 магазини, склад, паливозаправник, 2 цивільних автомобіля, залізнична колія, 2 ЛЕП, гараж, цех ПрАТ "АКХЗ", центр зайнятості.

На Донеччині: 2 загиблих, 4 поранених цивільних за добу.

Миколаївщина: сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Пошкодженно приватні будинки, багатоповерхівка. Додатково наслідки уточнюються. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснює інтенсивні обстріли населених пунктів, серед яких: Новодмитрівка, Михайлівка, Дудчани, Зміївка, Веселе, Іванівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Республіканець, Червоний Маяк, Новосілка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Тягинка, Понятівка, Ромашкове та місто Херсон.

За минулу добу противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 156 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Херсон знову опинився під вогнем російських окупантів. На місці ворожого удару на Миколаївському шосе загинули троє людей, ще троє – поранені.

Також російський снаряд влучив у підприємство, де був припаркований комунальний транспорт. Пошкоджено п'ять автобусів. На цій локації постраждалих немає.

Зеленський за 11 березня: Є новий крок, пов'язаний із Росією

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