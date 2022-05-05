Запеклі бої на Луганщині та контрнаступ на Харківщині: Залужний поспілкувався із генералом зі США

Запеклі бої на Луганщині та контрнаступ на Харківщині: Залужний поспілкувався із генералом зі США

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті, зокрема про запеклі бої на Луганщині та контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

Про це головнокомандувач ЗСУ написав у соціальних мережах.

"Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках", - повідомив Залужний.

Головнокомандувач також повідомив, що Росія продовжує ракетами обстрілювати Україну, зокрема 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на північ минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території. Залужний наголосив на необхідності надати Україні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS та додав, що зараз українські захисники успішно проходять навчання на сучасних видах озброєнь.

"Сьогодні наші військові не тільки інтенсивно навчаються використовувати та обслуговувати НАТівські зразки озброєння, а й діляться своїм бойовим досвідом з партнерами", - наголосив Валерій Залужний.

Читайте також: