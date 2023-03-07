Запеклі бої за Бахмут: у ЗСУ назвали два головні завдання, які виконують українські військові

Тактика "вагнерівців" така, що воони хвиля за хвилею намагаються виснажувати українські позиції, попри неймовірні втрати.

Речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що, тримаючи оборону Бахмута, українські військові виконують два головних завдання.

Про це Череватий повідомив в інтервʼю Radio NV.

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Перше завдання - не дати окупантам системно прорвати українську оборону, досягнути стратегічного успіху, аби зайти у тил Сил оборони, оточити війська, стрімко прорватися з метою окупації всієї Донецької області. Друге - завдавати ворогу максимального ураження в особовому складі та техніці, сточуючи бойовий потенціал і знижуючи бойовий дух, морально-психологічний стан його особового складу.

За словами Череватого, "вагнерівці" хвиля за хвилею намагаються виснажувати українські позиції, попри неймовірні втрати.

"І це постійно вимагало максимальної концентрації наших військ, тому що потрібно спостерігати за полем бою, особливо в осінньо-зимовий період, коли вони під прикриттям місцевості та поганої погоди намагалися хвиля за хвилею підходити та нав’язувати ближній бій", — сказав він.

Битва за Бахмут: чи можуть українські сили відійти з міста

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що зараз з Бахмута на Донеччині немає масового відведення українських військ. Він поянив, що відбуваються планові ротації.

Згодом президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, була доповідь щодо ситуації в Бахмуті. Генерал Олександр Сирський і головнокомандувач Валерій Залужний вважають, що варто від міста не відходити й посилюватися. Позиція була одноголосно підтримана Ставкою.

Видання New York Times News в цей же день опублікувало статтю, в якій повідомили, що у суботу, 4 березня, українські десантно-штурмові бригади пішли в атаку і відтісняють ворога з околиць міста. Американські журналісти стверджують, що українська армія атакує з землі та обстрілює позиції росіян артилерією з навколишніх пагорбів.

Російські війська не зможуть найближчим часом оточити Бахмут | Інститут вивчення війни

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