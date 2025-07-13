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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
745
Час на прочитання
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Запеклі бої за Покровськ: аналітики повідомили про успіх ЗСУ

Українські сили продовжують локальні просування, утримуючи ініціативу на ключових напрямках.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Битва за Покровськ триває

Битва за Покровськ триває / © Getty Images

Українські війська досягли тактичного просування в районі Покровська, тоді як російські війська не змогли досягти успіху на більшості напрямків, попри активні наступальні дії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними знімками, ЗСУ просунулися на південь від Удачного. Тим часом РФ продовжує атаки в напрямку Покровська, Родинського, Володимирівки, Красного Лиману, Разіна, Мирного, Миролюбівки, а також у напрямках Проміня, Лисівки та Сергіївки.

Нагадаємо, починаючи від грудня 2024 року до лютого 2025-го, російська армія намагалася захопити місто Покровськ, що на Донеччині. Однак тоді спроби ворога виявилися безрезультатними, адже ЗСУ відбили всі атаки окупантів.

Однак Кремль не відступає від свого задуму — повністю захопити Покровськ, тим самим здобувши перемогу на одній з важливих ділянок фронту.

Експерти заявляють про зміну тактики ворога, а ЗМІ повідомляють про понад стотисячне військо, яке зосереджене на цьому напрямку. Покровськ залишається ключовою метою ворога, адже його захоплення дозволило б Росії контролювати Донеччину та загрожувати Дніпропетровській області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
745
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