Запеклі бої за Покровськ: генерал пояснив, як саме ЗСУ стримують наступ окупантів

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті. Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити Покровськ та Мирноград, намагаючись розширити зону контролю на флангах та створити умови для оперативного оточення українського угруповання.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

За словами генерала, Покровсько-Мирноградський напрямок наразі є абсолютним пріоритетом для російського військово-політичного керівництва. Кремль кидає сюди значні ресурси, намагаючись проломити оборону ЗСУ.

«Покровсько-Мирноградський напрямок є пріоритетним. Путін особисто контролює цей сектор наступу», — підкреслив Маломуж.

Ворог намагається діяти не лише в лоб, а й охоплювати міста з флангів, шукаючи слабкі місця в районі Добропілля. Хоча в Мирнограді зафіксовано локальні просування противника, Сили оборони продовжують утримувати ключові рубежі, не дозволяючи росіянам розвинути тактичний успіх у стратегічний.

Українська оборона на цій ділянці будується на комплексному підході. Окрім використання фортифікацій та міської забудови, важливу роль відіграє знищення тилового забезпечення ворога.

«Ми знищуємо логістику і резерви ворога. Це одна із важливих складових, щоб не допустити концентрації великих сил у цьому секторі», — пояснив генерал.

За словами експерта, окупанти активно використовують тактику просочування малих штурмових груп у міську забудову. Паралельно ворог посилює тиск з повітря, масово застосовуючи дрони різного типу та керовані авіаційні бомби (КАБи).

Якої тактики дотримуються ЗСУ

Для стримування навали Сили оборони застосовують комбіновану тактику: удари по флангах противника, де він найменше очікує, та знищення маршрутів підвезення резервів. Особлива увага приділяється нейтралізації бронетехніки на підступах до Покровська.

Маломуж наголосив, що для перелому ситуації недостатньо лише тактичної оборони. Необхідно задіювати далекобійні засоби для ударів по глибокому тилу ворога.

«Потрібно системно бити по пунктах, де є дислокація дронів, і по аеродромах, які піднімають літаки з КАБами», — зазначив експерт.

Такий підхід дозволяє зменшити інтенсивність авіаударів та не дає росіянам сконцентрувати елітні ударні групи для нового масованого штурму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські військові активізували спроби просочитися за допомогою штурмових груп до північної частини Покровська, що вище залізниці. Похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін.