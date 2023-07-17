Запеклі бої за Вугледар: бригада Чорних Запорожців показала, як знищує ворожу артилерію (відео)

За рік усі спроби окупантів прорвати оборону Вугледару, так і залишалися безуспішними.

Вугледар залишається одним із найбільш зруйнованих авіацією та артилерією ворога міст. Упродовж року росіяни намагалися його захопити, але бригада Чорних Запорожців, яка на початку Великої війни боронила Київ, дотепер не дає окупантам взяти місто.

Напередодні наші воїни там знищили ворожий міномет та розбили артилерією російську позицію, йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Роман Коваленко, командир підрозділу бригади Чорних Запорожців, каже, що тут переважно відбуваються періодичні обстріли з мінометів. За його словами, це звичайний день на передовій.

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Українські військові почувають себе дуже впевнено, навіть коли підрозділ в обороні. Чорні Запорожці добряче відтіснили ворога. Тож тепер, навіть коли стріляє ворожий міномет, тут у бліндажі, можна спокійно попивати каву, розповідають військові.

Авіарозвідка готується корегувати вогонь для нашої артилерії. Її роботу, як на долоні бачить командир Роман, який тримає в руках планшет. І для цього йому навіть не треба виходити із бліндажа.

За рік усі спроби окупантів прорвати оборону Вугледару, так і залишалися безуспішними.

"Задача максимум - розібрати на друзки ворожу позицію. Тож для цього на роботу вирушає 200-й піон", - розповідає Роман.

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З цього напрямку напередодні виїхало кілька ворожих танків. Володимир якраз готував їжу для своїх побратимів. Каже, окупанти не дали йому завершити вчасно .

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"Виїхали їхні танки, була команда до бою, була вечеря і я не встиг приготувати. Вечерю вимкнув і як то кажуть із хлопцями побіг на позиції", - ділиться воїн.



Ці бійці прикривають місто Вугледар. Воно відчутно розбите ворожою авіацією і артилерією та мало всі шанси повторити долю Бахмута. Попри це, бригада "чорних запорожців" звела тут оборону. І за рік всі спроби окупантів її прорвати, так і залишалися безуспішними. І навіть сьогоднішній обстріл швидко стих. Тож обід у бійців гарячий і за розкладом.

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Додамо, що переляк російського командування через бунт Євгена Пригожина, схоже, так деморалізував їхніх підлеглих, що цим успішно скористалися наші захисники. І вчора почали наступ на кількох напрямках одночасно, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тим часом у ніч проти 17 липня РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.

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