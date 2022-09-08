Заперечив сам собі: в ISW розповіли, як Путін облажався із поясненням про свою техніку на ЗАЕС

Диктатор РФ Володимир Путін намагався спростувати доповідь МАГАТЕ від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), але заперечив сам собі.

Путін заплутався у своїх поясненнях щодо наявності російської військової техніки на ЗАЕС.

Про це у своєму звіті за 7 вересня повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Кремлівський "фюрер" заявив, що на території ЗАЕС немає російської військової техніки, крім елементів Росгвардії. Але під час російського вторгнення в Україну підрозділи Росгвардії виконували як окупаційні функції, так і бойові дії на передовій.

Також читайте Другий Чорнобиль чи Фукусіма: стали відомі сценарії розвитку подій на Запорізькій АЕС

"Визнання Путіним того, що на території АЕС є елементи Росгвардії, додатково підтверджує, що російські сили мілітаризували свою присутність на ЗАЕС, незважаючи на постійні заперечення Росії", – кажуть в ISW.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін після візиту місії МАГАТЕ на окуповану його військами українську ЗАЕС визнав розташування військових Росії на території станції:

"У звіті МАГАТЕ каже прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ мали побачити й зараз можуть побачити, бо двоє там залишилися. Там стоїть Нацгвардія, охороняє периметр і внутрішню частину. Ну, "Тигри" стоять там. Це Росгвардія займається забезпеченням безпеки", - заявив Путін.

Зазначимо, що російські війська захопили Енергодар Запорізької області, місто, в якому розташована АЕС, 4 березня. Саму станцію окупанти обстріляли.

21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Військові РФ саном на 7 вересня все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами, а також ведуть обстріли і влаштовують різні провокації, наражаючи людство на ядерну катастрофу.

Раніше стало відомо, що РФ намагалася чинити тиск на гендиректора МАГАТЕ.

Читайте також: