Заперечив сам собі: в ISW розповіли, як Путін облажався із поясненням про свою техніку на ЗАЕС

Диктатор РФ Володимир Путін намагався спростувати доповідь МАГАТЕ від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), але заперечив сам собі.
Путін заплутався у своїх поясненнях щодо наявності російської військової техніки на ЗАЕС.
Про це у своєму звіті за 7 вересня повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).
Кремлівський "фюрер" заявив, що на території ЗАЕС немає російської військової техніки, крім елементів Росгвардії. Але під час російського вторгнення в Україну підрозділи Росгвардії виконували як окупаційні функції, так і бойові дії на передовій.
"Визнання Путіним того, що на території АЕС є елементи Росгвардії, додатково підтверджує, що російські сили мілітаризували свою присутність на ЗАЕС, незважаючи на постійні заперечення Росії", – кажуть в ISW.
Нагадаємо, диктатор Володимир Путін після візиту місії МАГАТЕ на окуповану його військами українську ЗАЕС визнав розташування військових Росії на території станції:
"У звіті МАГАТЕ каже прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ мали побачити й зараз можуть побачити, бо двоє там залишилися. Там стоїть Нацгвардія, охороняє периметр і внутрішню частину. Ну, "Тигри" стоять там. Це Росгвардія займається забезпеченням безпеки", - заявив Путін.
Зазначимо, що російські війська захопили Енергодар Запорізької області, місто, в якому розташована АЕС, 4 березня. Саму станцію окупанти обстріляли.
21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.
Військові РФ саном на 7 вересня все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами, а також ведуть обстріли і влаштовують різні провокації, наражаючи людство на ядерну катастрофу.
Раніше стало відомо, що РФ намагалася чинити тиск на гендиректора МАГАТЕ.
Читайте також:
- На ЗАЕС через обстріли РФ вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України - "Енергоатом"
- Україна не зупинятиме Запорізьку АЕС: Зеленський пояснив чому
- Укргідрометцентр спрогнозував ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на ЗАЕС і ХАЕС (карта)