Заперечував "існування України": в Харкові таксист вибачився перед українцями (відео)

В Харкові таксист, який заявляв, що “України не існує”, вибачився перед українцями. Він заявив, що скандал стався через те, що він є фанатом російського рок-гурту “Бі-2”.

Відповідне відео з вибаченнями почало з’являтися в соцмережах.

За словами чоловіка, пасажирка таксі не сприйняла його слів про те, що колектив гурту “Бі-2” виступає з засудженням війни, розв’язаній РФ проти України. Проте його емоції начебто не відображають власних переконань.

"Я підтримую Україну, я патріотично налаштований. Я різко засуджую Росію та агресію проти нас, яку вона розв'язала", – стверджує чоловік.

Він також звернувся до харків'ян, які кожного дня наражаються на загрози ракетної та дронової атаки. Таксист вважає, що його можна зрозуміти та не слід строго судити.

Таксист, який заперечував існування України, вибачився за свої слова

Нагадаємо, що на Київщині в одному з закладів громадського харчування між відвідувачкою та працівниками стався скандал через виконання пісень путініста Лепса.

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