"Запевнили, що в Ізраїлі постійна війна": скільки хасидів приїде до Умані і які запровадять обмеження до Рош га-Шана

На святкування Рош га-Шана до Умані Черкаської області цьогоріч, попри попередження влади про неможливість гарантувати повну безпеку, приїдуть близько 10 тисяч хасидів.

Станом на зараз до Умані вже приїхала понад 1000 прочан. Влада Черкащини закликає утриматися від відвідувань та дотримуватися правил безпеки.

Про це заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець на брифінгу 5 вересня.

"Ми орієнтуємося, що умовно десять тисяч хасидів приїдуть. Така у нас орієнтовна ціна цього питання. Проте зараз ведуться превентивні заходи, які здійснюють наше управління Національної поліції та інші відповідні служби. Насамперед – це СБУ та служби здоров'я для того, щоб підготуватися та забезпечити у превентивному характері безпеку тих місць, де вони перебуватимуть. На наш погляд, безпека сьогодні понад усе", – розповів Табурець.

Також читайте В Умані попереджають про загрозу ракетних ударів під час напливу хасидів для святкування Рош га-Шана

Він також зазначив, що місцева влада заздалегідь попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні через російську військову агресію і просили не приїжджати на святкування Рош га-Шана, проте це не дало результатів.

"Вони запевняли, що у них, в Ізраїлі, фактично постійна війна, і вони до цього звикли. Проаналізувавши зараз всі плюси і мінуси того, що віряни все-таки будуть їхати, ми зрозуміли, що потрібно зробити акцент саме на утриманні від поїздки, але не акцентувати, що ми категорично проти", - додав Табурець.

Керівник ОВА наголосив, що всі, хто перебуватиме в Умані, обов'язково повинні дотримуватися правил безпеки. Він нагадав, що Умань на початку війни сильно постраждала від ракетних обстрілів РФ.

"Буде запроваджено додаткові обмеження з точки зору дотримання комендантської години. Тобто ми здійснюватимемо облік щодо кожної людини, заборонятимемо пересування містом і автомобільним транспортом, і пішки. На деяких вулицях буде виставлено додаткові блокпости", − підсумував Табурець.

Як повідомлялося, після застережень влади про небезпеку хасиди, навпаки, почали приїжджати до Умані заздалегідь.

Читайте також: