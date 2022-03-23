"Запитання – проти кого": опозиціонерка Мартинова вважає, що білорусам однаково доведеться воювати

"Запитання – проти кого": опозиціонерка Мартинова вважає, що білорусам однаково доведеться воювати

Вона також додала, що Лукашенка найближчим часом можуть прибрати.

За прогнозами білоруської блогерки, опозиціонерки Тетяни Мартинової, білорусам однаково доведеться воювати в Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Обозреватель".

"Прогнози - білорусам однаково доведеться воювати. Зараз я можу сказати, що білорусам однаково доведеться воювати. Запитання – проти кого. Вова хоче, щоб вони воювали проти українців, Сашко не хоче, щоб вони воювали взагалі. Але, якщо білоруська армія влаштує саботаж і не виконуватиме наказів росіян, то їм доведеться воювати з тими росіянами, які віддали накази. Поки рушійна сила білоруської армії – тваринний страх. І саме він, як на мене, відіграє ключову роль", - вважає Мартинова.

Вона також додала, що Лукашенка найближчим часом можуть прибрати.

"Якщо найближчим часом Лукашенка якимось чином приберуть чи усунуть, я не здивуюсь. Через те, що він із цим саботажем нічого не робить", - говорить блогерка.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 23 березня від рук росіян загинула 121 дитина.

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