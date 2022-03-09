Заплатити за все: що таке репарації та чи відшкодує Росія завдані Україні втрати

Заплатити за все: що таке репарації та чи відшкодує Росія завдані Україні втрати

Зеленський вже попередив Росію, що вона має готуватися до виплати репарацій за завдану шкоду внаслідок бойових дій.

24 лютого Росія зухвало розв'язала війну проти України. Російські війська розпочали наступ вглиб країни вздовж майже усього російсько-українського кордону, кордону з Білоруссю та з території окупованого Криму. Внаслідок обстрілів з важкої артилерії, ракетних обстрілів та авіанальотів Україна зазнала значних втрат і поміж цивільного населення, і поміж об'єктів інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський вже попередив Росію, що вона має готуватися до виплати репарацій за завдану шкоду внаслідок бойових дій. ТСН.ua розповідає, що таке репарації.

Репарація — повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу.

Простими словами, репарації – це коли одна країна, напала на іншу, окупувала її територію, вбила населення, зруйнувала промисловість та інфраструктуру. Та надалі, коли агресор отримує відсіч та програє, тим чи іншим чином, йому доведеться платити за завдану шкоду країні-переможниці та:

Відбудовувати промисловість;

Відновлювати інфраструктуру;

Платити матеріальну компенсацію постраждалому населенню;

Компенсувати втрачену вигоду.

Право на відшкодування завданої шкоди є встановленою міжнародною нормою права, що закріплена в міжнародних договорах і є звичайною практикою.

Приклади репарацій в історії

Хоча поняття репарація з'явилося в міжнародному праві після Першої світової війни, відшкодування країнами-агресорами завданої шкоди відомо і до цього. До прикладу:

Наполеонівська війна. Відповідно до Паризького договору (1815 р.), Франція була зобов’язана виплатити 700 мільйонів франків як компенсацію.

Франко-прусська війна. Згідно з умовами Франкфуртського договору (1871 р.), Франція була зобов’язана виплатити відшкодування в розмірі 5 мільярдів золотих франків за 5 років. Німецькі війська залишалися в деяких частинах Франції до тих пір, поки остання виплата не була сплачена у вересні 1873 року.

Перша світова війна. Німеччина повинна була виплатити репарації у 132 мільярди золотих марок. Останній платіж по виплатах боргу, було зроблено у жовтні 2010 року.

Після Другої світової війни, згідно Потсдамської конференції, Німеччина повинна була виплатити союзникам 23 мільярди доларів США.

Друга світова війна: Італія. Згідно з Угодою про мир з Італією 1947 року, Італія погодилася виплатити компенсацію Югославії в розмірі близько 125 млн доларів США, Греції – 105 млн., СРСР – 100 млн., Ефіопії – 25 млн., Албанії – 5 млн. доларів.

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