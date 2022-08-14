Заплатив 3 тис. доларів, але нікуди не виїхав: на Закарпатті "зцілився" ухилянт, який хотів втекти за кордон

У Закарпатській області на пункті пропуску "зцілився" ухилянт.
Чоловік заплатив 3 тис. доларів за фальшиву довідку, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Чоловік, 1974 року народження, на пункті пропуску "Солотвино" у Закарпатській області показав документ, який засвідчував про його непридатність до військової служби. Його нібито видав один з територіальних центрів комплектування Донецької області.
Під час перевірки прикордонники встановили, що документ фальшивий.
"Згодом мандрівник зізнався, що довідки про вигадані болячки придбав за 3 тис. доларів. Тепер йому загрожує кримінальне покарання за використання підроблених документів та ухиляння від призову", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Сухопутних військах пояснили, як далі буде відбуватися мобілізація в Україні.
Читайте також:
- "Добровольців стало менше": у командуванні Сухопутніх військ розказали, як триває мобілізація
- Вручати повістки вдома неефективно: у командуванні пояснили чому
- "Не мобілізація, а рабство. Людей відправляють на забій": розвідка про ставлення Росії до мешканців ОРДЛО