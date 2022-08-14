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Заплатив 3 тис. доларів, але нікуди не виїхав: на Закарпатті "зцілився" ухилянт, який хотів втекти за кордон

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Заплатив 3 тис. доларів, але нікуди не виїхав: на Закарпатті "зцілився" ухилянт, який хотів втекти за кордон

Фото: Держприкордонслужба України

У Закарпатській області на пункті пропуску "зцілився" ухилянт.

Чоловік заплатив 3 тис. доларів за фальшиву довідку, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Чоловік, 1974 року народження, на пункті пропуску "Солотвино" у Закарпатській області показав документ, який засвідчував про його непридатність до військової служби. Його нібито видав один з територіальних центрів комплектування Донецької області.

Під час перевірки прикордонники встановили, що документ фальшивий. 

"Згодом мандрівник зізнався, що довідки про вигадані болячки придбав за 3 тис. доларів. Тепер йому загрожує кримінальне покарання за використання підроблених документів та ухиляння від призову", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Сухопутних військах пояснили, як далі буде відбуватися мобілізація в Україні

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