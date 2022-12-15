Заплатять за кожен зсув на сантиметр: архітектори за допомогою 3D-технологій фіксують злочини росіян

Майже від початку повномасштабної війни в Україні активно створюють цифрові архіви пошкоджених історичних будівель, аби після перемоги їх було легше відбудовувати і документувати злочини окупантів проти історії та культури.

Чернігів - місто культурна пам’ятка, від перших днів повносмасштабної війни, коли росіяни не змогли його захопити, вони почали його знищувати. Архітектор Сергій робить знімки того, що залишилось. “Якщо я якомога більше деталей зможу зібрати, у тих, хто відбудовуватиме, буде більше матеріалу і розуміння, з чого відбудовувати”, - переконаний він.

Зроблені на місці руйнувань фотографії Сергій перетворює на 3D-моделі, які згодом допоможуть відновити напівзруйновані окупантами історичні будівлі.

Заказ він сканує Чернігівський молодіжний центр - російська ракета прилетіла сюди 27 лютого. Сама будівля була зведена в 1939 і вона одна з пам’яток, що постраждала найбільше. Будівлю вже руйнували під час Другої світової, тепер зруйнували знову. “Повністю зруйнована червона зала кінотеатру, повністю зруйнований дах, вікна. Ми там проводили безкоштовні покази, презентації з обговоренням фільмів. Вся матеріально технічна база і центру і кінотеатру втрачена, проєктори, техніка, на якій ми працювали”,- каже заступник директора Чернігівського обласного молодіжного центру Олег Котеленець.

Минулого року тут почали реконструкцію, тоді встигли замінити вікна та проводку, втім сьогодні все треба починати заново. Сергій сканує цю будівлю вже вдруге, за його спостереженнями, вона продовжує руйнуватися.

Коли почнуть відновлювати будівлю, світлини Сергія стануть у нагоді - можна буде відслідкувати кожен сантиметр зсуву. Втім, крім відбудови у цій роботі є ще один важливий аспект, каже архітектор, документування російських злочинів. “Ми знаємо ще від 2014, що Росія може дуже вправно говорити, що цього не сталося. А коли ти робиш 1500 тисячі фотографії, відтворюєш з неї 3D-модель, то це очевидно, що це є доказ. Неможливо сфабрикувати 1500 тисячі фотографій”, - зазначає Сергій.

Втім, аби ці півтори тисячі фотографій перетворити на 3D- модель потрібно декілька годин, а іноді і декілька днів. Далі програма збирає усі фотографії і моделює їх. Деякі кроки доводиться виправляти вручну. “Ми бачимо будівля пошкоджена, кратер вибуху, пошкоджений дах, зруйновані стіни. Я зараз моделюю і можу зрозуміти, який об’єм був зруйнований, і конструкції, які треба відновити”, - підсувмовую свою роботу архітектор.

Завдяки картинці на моніторі комп’ютера можна зробити вимірювання будівлі аж до сантиметра, реконструювати пошкоджену ліпнину, вікна чи з’ясувати, якими були розміри цегли.

Усі відскановані докази злочинів росіян Сергій публікує на своєму сайті і віддає тим, хто хоче займатися проєктами з відновлення чи реставрації пошкодженої спадщини. “Якщо я розумію, що це компетентні люди, з якими можна співпрацювати, я без проблем все передаю, звертались архітектори, які хотіли б відмоделювати те, що є і зробити конструкції захисні якісь, з консервування тієї ж пам’ятки”, - пояснює архітектор.

Консервування зруйнованих пам’яток дає їм шанс пережити зиму і вберегти від подальшої руйнації, без цього відновлення буде ще складнішим. На зараз зі зруйнованих росіянами 529 культурних пам’яток за допомогою міжнародних партнерів законсервовані поки лише близько семи десятків.

“Ми відправили відповідний запит до ЮНЕСКО, бо від них ми можемо розраховувати на швидкі кошти, це близько 4 мільйонів доларів, переважно вони направлені на матеріали, якими потрібно утримати зруйновані будівлі і на генератори”, - зазначає міністр культури Олександр Ткаченко.

Росіяни відповідатимуть навіть за зсув на сантиметр цегли – архітектори озброїлись 3D-технологіями

Поки близько чотирьох сотень зруйнованих пам’яток чекають грошей на утеплення, Сергій продовжує їх сканувати. Крім нього в Україні це постійно роблять іноземні волонтери, які теж публікують знімки на своїх сайтах.

Одна з компаній у Львові оцифровує всі пам’ятки культури, на випадок, якщо росіяни надумають їх зруйнувати. Завдяки цьому є шанс на повне відновлення.

Сергій ж каже, сподіватиметься, що кожна понищена російськими ракетами будівля з історією не зникне і продовжить їх сканувати доки це знадобиться. “Хотілось б все це задокументувати і показати масштаб руйнувань всьому світові”, - зазначає він.

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