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Запобігання продовольчій кризі: Зеленський з Джонсоном обговорили постачання пального та розблокування портів

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Запобігання продовольчій кризі: Зеленський з Джонсоном обговорили постачання пального та розблокування портів

Фото: president.gov.ua/facebook

Президент України та прем'єр-міністр Великої Британії окремо обговорили оборонну підтримку і гарантії безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном про оборонну підтримку і постачання пального в Україну, про те, як можемо розблокувати українські порти, а отже як можемо не допустити розгортання продовольчої кризи.

Про це Зеленський розказав у щоденному вечірньому зверненні 28 травня.

"Окремо обговорили і гарантії безпеки для України. Маємо активізувати роботу над цим", - додав Зеленський.

Крім того, президент наступного тижня очікує позитивних новин від західних партнерів щодо постачання зброї. Зеленський наголосив, що українська влада щодня працює над посиленням постачання озброєння для боротьби проти ворога.

"Потрібно нарешті визнати Росію державою-терористом" - звернення Володимира Зеленського за 28 травня

"Потрібно нарешті визнати Росію державою-терористом" - звернення Володимира Зеленського за 28 травня

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