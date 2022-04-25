Запоріжжя готується до наступу: допомогти укріпитись рушили екскаватори з Рівненщини і карпатський ліс

Десятки кілометрів рівчаків, перекриті деревиною бліндажі, укріплені позиції – на Запоріжжі готуються до можливого штурму росіян, який може початися в найближчі дні.

Допомогти місту зголосилися будівельники із Заходу країни, йдеться в ТСН.

Екскаватори працюють без відпочинку, немов за кермом роботи замість водіїв. «Уже десь з 15 року у комплексі, ще у Донецьку копав, і тут копаю-допомагаю», - зазначає Петро з Рівненщини.

Як і більшість тих, хто нині допомагає укріплювати місто, Петро - волонтер, приїхати зголосився сам. Каже, рідні навіть не знали, куди рушив, аби не хвилювались, дружину запевнив, що їде у власних справах.

«Переживають звичайно, але якщо не дадуть автомата, хоч якось поможемо людям. І нас може таке застане, і нам приїдуть допомогти», - зазначає екскаваторник Олег Матвійчук.

До роботи стають зі сходом сонця, й завершують у сутінках. Кажуть, що працювати неймовірно важко, адже земля немов той камінь, але мусять прорити траншеї, бо бійці чекають.«Тяжкі ґрунти, дуже тяжкі, тяжко копати. Дуже тверді такі, глинисті ґрунти…», - кажуть робітники.

Кілометри траншей глибиною у кілька метрів, окопи та укріплення - лінія оборони під Запоріжжям наразі надійно міцна. Карпатський ліс сюди переправили для бліндажів, все – для безпеки наших воїнів. «Хлопці тут працюють на техніці, яка приїхала з Рівненщини, і очікуємо ще іншу допомогу з інших центральних регіонів України, які теж будуть допомагати захищати Україну на підступах до Запоріжжя», - каже голова ЗОВА Олександр Старух.

Роботи триватимуть так довго, як дозволить ситуація. Локацій називати не можна, аби не підігравати ворогу, але ж укріплення волонтери-будівельники зводять навіть під вогнем, адже нині в області тривають артилерійські дуелі. Але є інформація, що днями росіяни спробують просунутися ближче до Запоріжжя. Тож головне завдання наших – захистити підступи. «Ми не знаємо, якими будуть подальші дії ворога, ми повинні готувати місто до оборони, і саме зараз ми можемо у цьому переконатися», - додає речник ЗОВА Іван Ареф’єв.

У Запорізькій області готуються до можливого штурму росіян

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