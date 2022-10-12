Запоріжжя і Хортиця знову під ударом: рашисти множать кількість жертв і руйнування

Запоріжжя знову під ударом рашистів - росіяни випустили по обласному центру із землі понад півтора десятка далекобійних боєприпасів.

Більшість ракет вибухнули на острові Хортиця та розбилися об скелястий берег Дніпра. Були влучання у дитячий освітній заклад, автосалон, вибухами пошкодило медустанову та житлові будинки. Нажаль, і цього разу не минулося без втрат.

Коли, під ранок, виснажені багатогодинною роботою рятувальники розкопували й витягали тіло жителя запорізької п’ятиповерхівки - з окупованого Токмака у бік обласного центру знову полетіли ракети. Небо над Запоріжжям спалахувало помаранчевим сяйвом.

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На місці влучань спалахнули пожежі. Цього разу під обстріл потрапив автосалон, від споруди зі скла й легкого металу вибухова хвиля мало що залишила. На території автосалону у момент вибуху загинув охоронець - 45-річний чоловік лише тиждень тому влаштувався сюди на роботу, переповідають жителі прилеглої 9-ти поверхівки. У багатоквартирному житловому будинку, після ранкової атаки, не залишилося жодної цілої шибки.

Та більша частина ракет цього ранку вдарили по Хортиці. Одразу три із ни лягли просто поруч майже одночасно, зруйнували дитячий навчально-реабілітаційний центр. Ані дітей, ні персоналу у момент обстрілу на території не було.

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