Ракетні удари по Запоріжжю: військовий експерт пояснив, чого домагаються окупанти

Російські окупанти не полишають спроб повністю взяти під контроль територію Запорізької області.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua, коментуючи інтенсивні ракетні обстріли Запоріжжя.

"Очевидно, прильоти по Запоріжжю відбуваються через те, що це, в першу чергу, прифронтове місто. На півдні Запорізької області скупчено чималу кількість російських вояків. Це не лише особовий склад, але й бронетехніка і артилерія", - сказав він.

За словами військового експерта, найжахливіше, що зараз використовують росіяни для інтенсивних обстрілів - це системи ППО класу С300:

"Ці комплекси росіяни найчастіше використовують для ракетних ударів за алгоритмом поверхня-поверхня, хоча за визначенням С300 працюють поверхня-повітря. У зв'язку з тим, що ворог знаходиться неподалік від Запоріжжя, він атакує постійно".

Селезньов нагадав, що, відповідно до рішень російського уряду, Запорізька область "включена" до складу РФ.

"Щоб реалізувати цей план, щоб Запоріжжя не лише на папері знаходилось під російським контролем, а й на практиці, вони реалізовують цю тактику - відтіснити українські Сили оборони і захопити всю територію Запорізької області. Тому бої будуть продовжуватись, обстріли не припиняться, поки не завершиться ця війна", - заявив він.

Ексречник Генштабу ЗСУ додав, що росіянам вже не вистачає ракет:

"Вони починають комбінувати. Вони використовують застарілі зразки, ракети Х22, яким вже 40-50 років від дня виготовлення. Вони використовують дрони-камікадзе, які отримують в рамках військово-технічного співробітництва зі своїми партнерами з Ірану, використовують ракетні системи залпового вогню різного класу".

Обстріли Запоріжжя

Російська армія в останні дні регулярно обстрілює ракетами Запоріжжя. У ніч проти 14 жовтня ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С-300. Були уражені об’єкти інфраструктури, виникли пожежі.

12 жовтня росіяни випустили по обласному центру понад півтора десятка далекобійних боєприпасів. Більшість ракет вибухнули на острові Хортиця та розбилися об скелястий берег Дніпра. Були влучання у дитячий освітній заклад, автосалон, вибухами пошкодило медустанову та житлові будинки. Загинула одна людина

11 жовтня росіяни скоїли масований обстріл Запорізької області, у результаті якого загинуло 7 людей, ще стільки ж травмовані.

9 жовтня окупанти обстріляли обласний центр та вбили 13 людей, ще 89 отримали поранення.

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