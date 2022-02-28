Запоріжжя попереджає ворога про зустріч із вогником, а Бердянськ вказував росіянам "шлях" до їхнього корабля

Під Запоріжжям військові готуються зустріти ворога.

Запоріжжя готується до оборони. Містяни звозять до пунктів тероборони харчі та гроші, патрулюють місто. А в захопленому Бердянську окупантів зустріли українським гімном та розгорнули прапори.

Про це йдеться в ТСН.

Майже всю минулу ніч запоріжці провели в укриттях через атаки ворожих літаків. Пілоти обстріляли військове містечко та прилеглу до аеропорту територію.

«Вночі двома літаками було нанесено удар по нашему аеродрому запорізькому, одна з ракет потрапила в підприємство Мотор Січ, друга – на склади Міг-ремонт. Так само одна ракета впала недалеко ліцею «Захисник» там де вчаться 50 дітей»,- заявив голова Запорізької військово-цивільної адміністрації Олександр Старух.

Тим часом кілька годин тому колони військової техніки підійшли до Енергодару. Місцеві жителі буквально стали стіною на в’їзді у місто, і спрацювало, ворожа колона спинилася і в місто поки не заїхала.

У Мелітополі люди зафільмували, що лишили після себе окупанти у місцевій мерії.

Новини Запоріжжя: у захопленому Бердянську окупантів зустріли українським гімном та прапорами

На півдні у Бердянську окупанти захопили місто та увійшли до мерії. Знаю, що вбили двох людей - одного за те, що відмовився дати телефон подзвонити загарбнику до Росії. Місцева влада відмовилася з окупантами співпрацювати, тим часом містяни вийшли сьогодні на площу перед міською радою, співали гімн України та власне недвозначно вказували той напрямок, куди варто рухатися окупаційним військам.

Під Запоріжжям військові готуються зустріти ворога. Минулої доби ЗСУ ущент розбили ворожу колону, в полон потрапили кілька російських солдатів. Ті запевняють, вбивають українців, щоб удома не запроторили до в’язниці. І розповідають своїм рідним, що тут відбувається.

Запоріжжя готується до оборони. Укріплення та наші армійці просто повсюди. Сотні містян приходять допомагати волонтерам – несуть продукти, багато, хто пропонує власний транспорт, аби розвозити все, що необхідно, по точках, де стоять військові. На розливці коктейлів Молотова вже не вистачає пляшок. Бажаючих – хоч греблю гати. Люди приходять просто щохвилини.

«Та тут такий коктейль! Майже 29 інгредієнтів! Ми очікуємо на зірку Мішлєн, а може всі три. Подивимось», - кажуть місцеві.

Буквально годину тому біля цього центру знешкодили вже другу ворожу ДРГ, яка планувала здійснити напад на людей. На щастя, обійшлось без жертв серед мирного населення. Містяни гуртуються, створюють загони тероборони. Окупантам переказують – Запоріжжя – козацьке гостинне місто. Росіян зустрінуть особливо, з вогником.