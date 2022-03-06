Запорізька АЕС перебуває під контролем військових сил РФ, персонал контролює стан енергоблоків

В Енергодарі перебої із мобільним зв’язком, більшість інтернет-провайдерів не працюють, складнощі із продуктами харчування.

Запорізька АЕС перебуває під контролем військових сил РФ. У мережі знаходяться 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші - зупинені.

Про це у неділю, 6 березня, повідомляє "Держатомрегулювання".

"Оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі, змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано.

"Присутність на території Запорізької АЕС та у місті Енергодар озброєних ворожих військових та важкої техніки поблизу АЕС створює психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення. В місті перебої із мобільним зв’язком, більшість інтернет-провайдерів не працюють, складнощі із продуктами харчування. Все це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС", - зазначають в "Держатомрегулюванні".

Як повідомлялось, Запорізьку атомну електростанцію в ніч проти 4 березня обстріляли росіяни. У зв'язку з цим МАГАТЕ терміново проведе перевірку АЕС в Україні. Планується провести перевірку і в зоні ЧАЕС.