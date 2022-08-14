Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки - "Енергоатом"

Станом на ранок 14 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ починаючи від минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений", - йдеться у повідомленні.

Також під час обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків. Під обстріли потрапила пожежна частина, розташовану за територією ЗАЕС і призначена для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

"Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека. Крім того, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС", - повідомляє компанія.

Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що росіяни викрали секретні американські технології на Запорізькій АЕС.

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