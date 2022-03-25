Запорізька АЕС: що повідомили про ситуацію на станції станом на 21 добу окупації

Запорізька АЕС: що повідомили про ситуацію на станції станом на 21 добу окупації

Запорізька АЕС та місто Енергодар, в якому вона розташована, вже 21 добу окуповані російськими збройними формуваннями.

Формально росіяни не втручаються в роботу станції, але змушують персонал всі технічні рішення погоджувати з їхнім командиром, повідомили у НАЕК "Енергоатому".

"Станом на 10:00 25 березня 2022 року всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни", — зазначили у НАЕК "Енергоатому".

Усі 6 енергоблоків ЗАЕС обслуговує український персонал, що має можливість ротації. Коли співробітники прибувають на електростанцію, їх перевіряють російські військові, — йдеться у повідомленні.

"У місті-супутнику станції значно побільшало військових, зокрема і "поліціянтів" та омоновців, завдання яких – придушувати мирні зібрання. Майже з усіх адмінбудинків окупанти познімали прапори України. Крім того, вони посилюють інформаційно-психологічний тиск на людей, проводять масовану агітаційну роботу, намагаючись схилити населення Енергодару на свій бік", — зазначають в "Енергоатомі".

Там також додають, що в Енергодарі залишаються проблеми із пальним, постачанням харчових продуктів та медикаментів першої необхідності.

Нагадаємо, окупанти викрали у Енергодарі заступника мера Івана Самойдюка.

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