Запорізька АЕС замінована за периметром та всередині: в МАГАТЕ повідомили, що зі ставком

Гроссі каже, що попри вибухівку на атомній електростанції, наразі основні функції безпеки об’єкта "не зазнають істотного впливу".

У МАГАТЕ заявили, що Запорізька АЕС замінована за периметром та подекуди всередині, однак мінування ставка-охолоджувача станції там не підтвердили.

Про це повідомила пресслужба агентства 21 червня.

Там зазначили, що під час візиту на ЗАЕС гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, "включно зі ставком-охолоджувачем мін на місці виявлено не було".

"Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал "служби безпеки" (керується окупантами – ред.), були з оборонною метою", – йдеться в заяві агентства.

Як пояснив Гроссі, хоча наявність будь-якої вибухівки на станції не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта "не зазнають істотного впливу". Він додав, що фахівці продовжують стежити з "великою увагою" за цією проблемою.

Очільник МАГАТЕ також наголосив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС надзвичайно крихка. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому і додала серйозних труднощів для атомної електростанції.

"Тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії", – закликав Гроссі та пообіцяв активізувати зусилля в допомозі забезпечити ядерну безпеку та захист.

Загроза підриву Запорізької АЕС

20 червня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що загарбники додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме – ставок-охолоджувач станції. Керівник розвідки пояснив, якщо окупанти підірвуть цей ставок і виведуть із ладу систему охолодження, на станції можуть виникнути суттєві проблеми. Зауважимо, що внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС був зруйнований нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

Вже 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується влаштувати теракт на ЗАЕС із викидом радіації. Для цього окупанти підготували все необхідне. Президент пообіцяв передати всю наявну інформацію з усіма доказами західним партнерам.

Зауважимо, що вперше про замінування Запорізької АЕС українська розвідка повідомила ще в серпні 2022 року. Тоді йшлося, що росіяни завозять на територію енергоблоків АЕС зброю, військову техніку й вибухівку. В ГУР заявляли про підтверджену інформацію про замінування енергоблоків.

За оцінками експертів, якщо росіяни влаштують теракт на ЗАЕС, наслідки можуть бути набагато гіршими, аніж після Чорнобильської катастрофи. Площа потенційно забрудненої радіацією території може сягнути 2 млн кв. км, постраждати можуть до мільйона людей, загинути – десятки тисяч. Наслідки теракту можуть відчути й жителі сусідніх держав залежно від погодних умов.

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