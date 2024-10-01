Запорізька АЕС знову на межі блекауту: що трапилось

У результаті російської атаки на магістральну підстанцію одна з ліній електропостачання окупованої Запорізької АЕС залишилася без електрики. Станція знову наблизилася до стану блекауту.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики ведуть роботи з усунення наслідків ворожого обстрілу, щоб якомога швидше відновити нормальне електропостачання окупованої АЕС.

Нагадаємо, в середині серпня російські окупанти влаштували пожежу на Запорізькій АЕС. Горіла градирня №1, яка розташована приблизно за 1 км від енергоблоків станції. Пожежу тоді загасили, викиду радіації не було.

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