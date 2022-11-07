Запорізька область під прицілом окупантів: понад 50 обстрілів за добу, є жертва

Російські окупаційні війська від 7 ранку 7 листопада почали обстрілювати село Кущове Запорізького району.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками. Армія безпринципних нелюдей", - написав він.

Крім того, протягом минулої доби, 6 листопада, війська РФ також гатили по Запорізькій області - було зафіксовано 52 обстріли. У результаті обстрілів армії Російської Федерації загинула одна цивільна людина.

У Запорізькій ОВА уточнили, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Вільнянськ, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Червоне, Ольгівське, Щербаки, Чарівне, Мала Токмачка, Полтавка, Залізничне, Малі Щербаки, Степове.

"Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 28 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада армія РФ з "Градів" та важкої артилерії вдарила по Дніпропетровській області. Під вогонь потрапили дві громади - Мирівська та Марганецька.

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