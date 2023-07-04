Запорізьку АЕС відключили від основної високовольтної лінії - Енергоатом

Зараз станція працює на резервній лінії.

Запорізька АЕС втратила живлення від основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 4 липня о 01:21 втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, напругою 750 кВ", - заявили в “Енергоатому”.

Там також додали, що після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена - ще чотири місяці тому.

Нагадаємо, що в Україні оприлюднили список компаній, чиї компоненти є в іранських дронах.

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