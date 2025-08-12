Запорізьку АЕС затягнуло димом — у Міненерго пояснили ситуацію

Запорізьку АЕС затягнуло димом / © Фото із соціальних мереж

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції зафіксували задимлення. Наразі встановлюються точне місце пожежі та її можливі наслідки.

У Міністерстві енергетики наголосили, що вантажний порт розташований поза межами охоронюваного периметра станції.

Запорізьку АЕС затягнуло димом. Фото: “Оперативний інформ”. / © Фото із соціальних мереж

“Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки”, – наголошують у компанії.

У Міненерго застерігають, що будь-які провокації чи бойові дії на промисловому майданчику можуть мати непередбачувані та катастрофічні наслідки для всієї Європи. Єдиним шляхом відновлення безпеки є повна демілітаризація та деокупація станції з передачею контролю легітимному українському оператору — ДП НАЕК “Енергоатом”.

Фото задимлення оприлюднив канал “Оперативний інформ”. На фото видно клуби диму над територією станції.

