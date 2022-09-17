Запорізьку АЕС знову підключили до української енергомережі - МАГАТЕ

Відновлена лінія 750 кіловольт знову забезпечує ЗАЕС електроенергією, яка потрібна для охолодження реактора та інших функцій безпеки.

Запорізька АЕС знову почала отримувати електроенергію безпосередньо з української мережі після відновлення однієї з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Відновлена лінія 750 кіловольт знову забезпечує ЗАЕС електроенергією, яка потрібна для охолодження реактора та інших функцій безпеки.

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"Після повторного підключення основної лінії вчора (16 вересня - ред.) вдень три резервні лінії електропередачі знову знаходяться в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше під час конфлікту, залишаються відключеними", - зазначають у МАГАТЕ.

Також в агентстві додали, що всі шість реакторів ЗАЕС, як і раніше, перебувають у стані холодної зупинки, але їм необхідне живлення для гарантування основних функцій безпеки.

"Надійне електропостачання від мережі за межами майданчика та системи резервного електропостачання необхідні для забезпечення ядерної безпеки та запобігання ядерній аварії, навіть коли реактори більше не працюють", - пояснили в МАГАТЕ.

Нагадаємо, 11 вересня Запорізька АЕС була повністю зупинена. Було ухвалено рішення щодо вимкнення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан.

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