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- Війна
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Запоріжжя під атакою: російський дрон влучив у заправку, є поранені
Російські війська атакували Запоріжжя дроном, влучивши по території АЗС. Унаслідок удару дві жінки отримали поранення, медики надають їм допомогу.
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок російського удару по АЗС у Запоріжжі відомо про двох поранених жінок. Росіяни вгатили по заправці дроном.
Про це пише Іван Федоров.
Росіяни вгатили по заправці у Запоріжжі: є поранені жінки
Іван Федоров повідомив, що після дронової атаки на заправку в Запоріжжі відомо про двох поранених жінок віком 40 та 45 років.
«Медики надають потерпілим всю невідкладну допомогу», — написав Федоров.
Від ранку у Запоріжжі триває повітряна тривога через загрозу російських ракет та дронів.
Війна в Україні: останні новини
Нагадаємо, близько 07:00 19 червня росіяни атакували безпілотником приватний сектор Павлограда на Дніпропетровщині. Російський дрон влучив прямо в житловий будинок, повністю зруйнувавши його.
Внаслідок удару у власному ліжку загинула 8-річна дівчинка Аліна, а її рідних із важкими пораненнями госпіталізували до лікарні. За словами сусідів, напередодні ввечері дівчинка дуже просилася залишитися переночувати у них, але в підсумку пішла спати додому.
Вибухова хвиля та пожежа завдали страшних руйнувань усьому мікрорайону: сусідній двоповерховий будинок, який господарі зводили понад десять років, вигорів вщент, а загалом на вулиці потрощено та понівечено близько десяти приватних осель.
Місцеві мешканці, серед яких багато літніх людей та сімей з дітьми, дивом уціліли під уламками власних домівок і тепер змушені розгрібати руїни.