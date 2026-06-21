Запоріжжя під атакою: російський дрон влучив у заправку, є поранені

Росіяни атакували заправку у Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок російського удару по АЗС у Запоріжжі відомо про двох поранених жінок. Росіяни вгатили по заправці дроном.

Про це пише Іван Федоров.

Росіяни вгатили по заправці у Запоріжжі: є поранені жінки

Іван Федоров повідомив, що після дронової атаки на заправку в Запоріжжі відомо про двох поранених жінок віком 40 та 45 років.

Реклама

«Медики надають потерпілим всю невідкладну допомогу», — написав Федоров.

Від ранку у Запоріжжі триває повітряна тривога через загрозу російських ракет та дронів.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, близько 07:00 19 червня росіяни атакували безпілотником приватний сектор Павлограда на Дніпропетровщині. Російський дрон влучив прямо в житловий будинок, повністю зруйнувавши його.

Внаслідок удару у власному ліжку загинула 8-річна дівчинка Аліна, а її рідних із важкими пораненнями госпіталізували до лікарні. За словами сусідів, напередодні ввечері дівчинка дуже просилася залишитися переночувати у них, але в підсумку пішла спати додому.

Реклама

Вибухова хвиля та пожежа завдали страшних руйнувань усьому мікрорайону: сусідній двоповерховий будинок, який господарі зводили понад десять років, вигорів вщент, а загалом на вулиці потрощено та понівечено близько десяти приватних осель.

Місцеві мешканці, серед яких багато літніх людей та сімей з дітьми, дивом уціліли під уламками власних домівок і тепер змушені розгрібати руїни.

Новини партнерів