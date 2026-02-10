- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
Запоріжжя під атакою "Шахедів" — ворог поцілив по об’єкту інфраструктури
Ворожі БпЛА летіли на Запоріжжя з південного сходу.
Російська армія пізно ввечері 10 лютого поцілила по об’єкту інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, люди не постраждали.
Про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
«Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста», — додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, росіяни вже били по місту Запоріжжя. Вони вдарили по Запоріжжю після оголошення балістичної загрози вдень. Тоді пошкодили тепломережу, дитсадок і житлові будинки.