Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури Запоріжжя

Російська армія пізно ввечері 10 лютого поцілила по об’єкту інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, люди не постраждали.

Про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста», — додав він.

Запоріжжя під атакою Шахедів. Є влучання по обʼєкту інфраструктури

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, росіяни вже били по місту Запоріжжя. Вони вдарили по Запоріжжю після оголошення балістичної загрози вдень. Тоді пошкодили тепломережу, дитсадок і житлові будинки.