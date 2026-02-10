ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Запоріжжя під атакою "Шахедів" — ворог поцілив по об’єкту інфраструктури

Ворожі БпЛА летіли на Запоріжжя з південного сходу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Запоріжжя під атакою "Шахедів" — ворог поцілив по об’єкту інфраструктури

Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російська армія пізно ввечері 10 лютого поцілила по об’єкту інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, люди не постраждали.

Про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста», — додав він.

Запоріжжя під атакою Шахедів. Є влучання по обʼєкту інфраструктури / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя під атакою Шахедів. Є влучання по обʼєкту інфраструктури / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, росіяни вже били по місту Запоріжжя. Вони вдарили по Запоріжжю після оголошення балістичної загрози вдень. Тоді пошкодили тепломережу, дитсадок і житлові будинки.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie