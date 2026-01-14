Запоріжжя під загрозою: росіяни рвуться до вигідних позицій для нових ударів

Атака на Запоріжжя. / © Facebook / Запорізька ОВА

Війська РФ намагаються прорватися до Степногірська, що у Запорізькій області. Це селище розташоване на вигідному плацдармі для обстрілів росіянами Запоріжжя.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі «РБК-Україна».

З його слів, наразі досить активний Оріхівський напрямок. На цій ділянці фронту є декілька точок боїв, де окупаційна армія намагається прорвати оборону ЗСУ, аби просунутися далі.

«Зокрема, це ділянка біля населеного пункту Степногірськ. Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів та Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватись туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту», — додав речник.

Волошин пояснює, що це селище розташоване на вигідних панівних висота. Якщо їх вдасться захопити окупантам, вони зможуть розташувати там певні види озброєння.

Таким чином загарбники матимуть змогу тримати під вогневим контролем і завдавати ударів не лише по логістичних шляхах від Запоріжжя до Гуляйполя та Оріхова, а й по східних, південно-східних і південних околицях обласного центру.

Окрім того, каже Волошин, доволі активний і Олександрівський напрямок. Загарбники намагалися прорвати українську оборону біля кількох населених пунктів, але Сили оборони блокують просування ворога, знищуючи його там.

Як повідомлялося, у Гуляйполі тривають запеклі бої. Російські війська намагаються відтіснити українських захисників як від самого міста, так і від навколишніх сіл та селища. Саме місто фактично перетворилося на «сіру зону».

За даними військових, росіяни накопичують сили на півдні. Російське командування поставило своїм підрозділам завдання просуватися вглиб української оборони на Запоріжжі. Розвідка фіксує підготовку до нових атак.