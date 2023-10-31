"Запорука перемоги — коли досвідчені бійці залишаються живі": військовий "Вовків да Вінчі" про суперінтенсивну війну

Йдеться не лише про війну в окопах, але й без безпосередньої участі на фронті.

Україна перебуває у стані суперінтенсивної війни, під час якої найцінніше, що є — навчені бійці, зокрема, піхотинці. Якщо Україна хоче перемогти і зберегти якомога більше своїх бійців, потрібно воювати всім.

Про це йшлося в інтерв'ю військового батальйону "Вовки да Вінчі" Олександра Ябчанки в ефірі "Еспрессо".

Він назвав запорукою перемоги саме життя досвідчених бійців. Як зазначив Ябчанка, у разі пасивності українців ми втратимо свою державу.

За його словами, воювати повинні всі українці, інакше "можемо залишитись без країни".

"Я зараз просто закликаю — не всі в окоп, а всі на війну. Воюйте як можете, але зрозумійте, що тут питання, що ми можемо залишитися без країни", — заявив Ябчанка.

Військовий також додав, що кожен українець повинен не ховатися від призову та допомагати війську грошима. За його словами, воїн в окопі відчуватиме справедливість, що він воює, але за його спиною стоять українці, які допомагають йому воювати ефективніше.

"У Росії головне завдання - припинити існування України, незалежної та суверенної держави. Які вам ще потрібні докази, що треба воювати? Нерідко знаходяться люди, які виправдовують свою відлученість від війни та реальності тим, що у нас не така влада", — сказав він.

Нагадаємо, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий порівняв війну 2014 року з повномасштабною 2022-го. За йогог словами, вони категорично відрізняються.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Євген Дикий про війну: Відбувається змагання, в кого першого закінчаться люди!

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