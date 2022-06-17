Запрацювали британські ракети: Арестович розповів, як потонув російський корабель "Васілій Бех"

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович підтвердив, що російське судно "Васілій Бех" було вражене двома британськими ракетами Harpoon.

Він також зауважив у цьому контексті здобутки ВМС України по кількості ворожих суден, які вдалося вразити у цій війні, навіть не входячи з портів.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 17 червня.

"Ми втопили російський буксир, який діяв як судно забезпечення, який називається "Васілій Бех". В нього влучили дві ракети сьогодні десь у районі четвертої ранку – Harpoon. "Гарпуни" запрацювали – британські ракети", – сказав радник голови ОП.

Він не зміг дати точної відповіді про те, на яку відстань вистрелили ці ракети, проте сказав, що вона може дорівнювати відстані від острова Зміїного до Одеси.

"Harpoon є, що на 280 (км – ред.) стріляють, є – на 90. Це – явно далі 90", – додав Арестович.

"До речі, я прочитав на одному знаменитому форумі, де люди обмінюються думками, що українські ВМС, не виходячи під час цієї війни з порту, стають після 45-го року ледь не найбільшим флотом по кількості затопленого тоннажу противника", – розповів радник керівника президентського офісу.

Нагадаємо, 17 червня ВМС України в акваторії Чорного моря ракетами Harpoon уразили російській буксир "Васілій Бех" із зенітним ракетним комплексом "ТОР" на борту.

До вечора "Васілій Бех" затонув.

Мапа війни на 17 червня: ракетний удар по Миколаєву і Первомайському

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