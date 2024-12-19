"Запропонував технологічну дуель "Орешніком": Зеленський назвав Путіна відморозком

Президент України Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Путіна відморозком після того, як він запропонував Україні "технологічну дуель.

Про це заявив Володимир Зеленський у своєму виступі на засіданні Європейської Ради.

"Бачите, з ким ми маємо справу. Сьогодні "товариш із Кремля" сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель". Так, сьогдні вже є відео, можете подивитись. Путін запропонував "технологічну дуель". Путін каже: "Ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву "Орешніком" — цією новою ракетою, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. І подивимось, що буде. І ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки...", – сказав український президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав, які події можуть наблизити завершення війни в Україні. За словами Зеленського, щоб Сполучені Штати Америки могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію.

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