“Запрошуємо до України”: Данілов різко відповів чиновникові ООН, який засудив удари дронами по Москві

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував недавню заяву заступника речника генсека ООН Фархана Хака щодо неприпустимості атак дронами по цивільних об’єктах в столиці держави-агресорки.

“Якщо той чи інший чиновник не розбирається і не розуміє, що відбувається, то ми його запрошуємо до нашої країни, щоб він подивився, звідки летить, а потім давав нам поради, чи можемо ми [бити] по тому "Москва-Сіті", де знаходяться певні інституції, які ухвалюють рішення, в тому числі і щодо війни...” - різко заявив він в ефірі національного телемарафону.

При цьому Данілов наголосив, що виступ одного з чиновників ООН – це не є позицією ООН.

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“Доволі таки дивна позиція у цих чиновників, які ні за що не відповідають і можуть тільки робити такі заяви, які потім починають транслюватися, що це нібито позиція ООН... "Москва-Сіті" – це певний символ... У війні символи мають величезне значення… Ми не збираємося зупинятися, це наше завдання – нищити ворога до того часу, поки він не піде з нашої землі", - наголосив секретар РНБО.

Як відомо, у ніч проти 1 серпня російську столицю знову атакували безпілотники. Це вже була п'ята атака на Моску за останні три місяці. Поцілили дрони у вежу бізнес-центру "Москва-Сіті", в якій розташовані кілька міністерств.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Данілов: Які гарантії безпеки Україні дадуть США та що вибухає у Москві?"

Нагадаємо, заступник речника генсека ООН Фархан Хак вважає, що "удари по цивільних об'єктах" в столиці держави-агресорки повинні припинитися.

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