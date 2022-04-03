Запрошую Меркель і Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого призвела політика поступок Росії – Зеленський

Президент додав, що воєнні злочини в Бучі будуть предметом розгляду в Раді Безпеки ООН 5 квітня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави.

Зокрема, воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді Безпеки ООН у вівторок, 5 квітня.

Про це голова держави повідомив у новому відеозверненні.

"Обов'язково буде й новий санкційний пакет проти Росії. Але впевнений, що цього замало. Потрібні ще висновки. Не лише про Росію, а й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю", – повідомив очільник країни.

Зеленський додав, що 3 квітня – 14 річниця саміту НАТО в Бухаресті. Саме тоді, на його думку, був шанс запобігти нинішнім звірствам російських загарбників в Україні.

"Був шанс забрати Україну із "сірої зони" на сході Європи. Із "сірої зони" між НАТО й Росією. Із сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини. За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, 2008 року, була захована відмова приймати Україну до Альянсу. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією. Вони думали, що, відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію. Зможуть переконати її поважати Україну й нормально жити поруч із нами. За 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і вісім років війни на Донбасі. А тепер боремося за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після Другої світової", – зазначив президент.

Також Зеленський запросив Ангелу Меркель та Ніколя Саркозі відвідати Бучу й побачити, "до чого за 14 років призвела політика поступок Росії".

"Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова, до такого Маріуполя. У нас немає нерішучості. У якому б блоці чи поза блоком ми не були, ми розуміємо одне: ми маємо бути сильними", – додав він.

Також очільник України пригадав, що 14 років тому керівник Росії в Бухаресті сказав західним лідерам, що немає такої країни, як Україна. Він додав, що ми доводимо, що є така країна, була й буде і Україна не ховатиметься та нікого не вмовлятиме.

"По-хорошому, ми не повинні були й просити про допомогу зброєю, щоб захиститися від цього зла, яке прийшло на нашу землю. Всю необхідну зброю нам і так мали надати – без прохань. Бо й самі прекрасно усвідомлювали, яке зло прийшло і що саме воно принесло із собою. Ми бачимо, що на кону в цій війні. Ми бачимо, що ми захищаємо", – заявив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 39-го дня російського вторгнення в Україну

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