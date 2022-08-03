"Запрошують до капітуляції": у Зеленського повідомили, після чого можуть відновитися переговори з Росією

Заяви Москви про начебто відкритість до діалогу з Україною у той час, коли її війська бомблять мирні будинки і нищать українську землю, є запрошенням до капітуляції.

Переговори з Росією, яка напала на Україну і тероризує населення та призводить до голоду у світі, можуть бути тільки після припинення вогню і відведення військ окупантів.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в Twitter.

"Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою - запрошує до капітуляції. Шредер - відомий глашатай імперії і голос у царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу - м'яч на її полі. Спочатку — припинення вогню й відведення військ, потім — конструктив", - сказав Подоляк.

Раніше Олег Жданов заявив, що Путін готовий до переговорів, бо армія РФ виснажена.

Крім того, експерт пояснив, чому Росія хоче домовлятися та чим це небезпечно для України.

Нагадаємо, Лавров побідкався, що Україна не хоче домовлятись з Росією та планує перемогти у війні.

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