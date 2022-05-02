Запросили на ефір колаборанта: Нацрада зробила попередження херсонському телеканалу

Херсонська телерадіокомпанія "ВТВ Плюс” підтримує державу-агресорку і сприяє в проведенні підривної діяльності проти України.

Такі дії можуть кваліфікуватися, як державна зрада.

Про це повідомила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

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Йдеться про низку програм за період від 27 до 29 квітня 2022 року за участю Володимира Сальдо - депутата Херсонської міської ради VIII скликання, який перейшов на сторону росіян і самопроголосив себе “очільником Херсонської області” від окупаційної влади.

У цих програмах Сальдо підтримував окупацію та закликав співпрацювати з державою-агресоркою.

"Національна рада наголошує, що жодне українське медіа не має бути використане проти своєї держави. Надання ефіру окупантам і їхнім прислужникам є неприпустимим з огляду на те, що будь-яка інформація є інструментом пропагандистського впливу, цинічного і брехливого, впливу, який спрямований проти цілісності і безпеки нашої держави, вся російська влада приносить лише смерть і страждання", - заявили у Нацраді.

Також Нацрада закликала всіх жителів Херсонщини бути уважними і пам'ятати, що телеканал "ВТВ Плюс" співпрацює з посібниками держави-агресорки і колабораціоністами.

Нагадаємо, російські окупанти в Херсоні представили так званих “нових” голову ОДА та мерії – ними стали Володимир Сальдо та Олександр Кобець. Окупанти провели "нараду", на якій представили незаконне керівництво області.

Раніше радник керівника ОПУ Михайло Подоляк запевнив, що на півдні України, зокрема на Херсонщині, не буде ні заморожування конфлікту, ні тимчасової окупації, ні будь-яких псевдореспублік. Влада знає, як звільнятимуть ці території.

А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів із Росією, зокрема у разі проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

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