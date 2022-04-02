"Запровадьте ембарго або ви хочете, щоб ми воювали до останнього українця": Подоляк закликає посилити санкції проти РФ

"Запровадьте ембарго або ви хочете, щоб ми воювали до останнього українця": Подоляк закликає посилити санкції проти РФ

Подоляк зауважив, що 85% нафти країна-агресор перевозить портами.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликає союзників України посилити санкції проти Росії, оскільки нинішніх обмежень недостатньо.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивство українців, необхідне або пряме ембарго на всі енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", - зауважив Подоляк.

Раніше в МВС повідомляли, що ключова санкція, яка могла би розвалити путінізм - це нафтове ембарго.

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