"Запровадьте ембарго або ви хочете, щоб ми воювали до останнього українця": Подоляк закликає посилити санкції проти РФ

Подоляк зауважив, що 85% нафти країна-агресор перевозить портами.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликає союзників України посилити санкції проти Росії, оскільки нинішніх обмежень недостатньо.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивство українців, необхідне або пряме ембарго на всі енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця", - зауважив Подоляк.
Раніше в МВС повідомляли, що ключова санкція, яка могла би розвалити путінізм - це нафтове ембарго.
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