Запроваджені санкції проти Росії від ЄС в Україні назвали "заслабкими й запізнілими"

Зелене світло нафтовому ембарго - рада ЄС сьогодні розпочинає формальне затвердження шостого пакету санкцій.

На черзі сьомий, друзі України прагнуть там бачити газове ембарго. Та проти вже виступила Австрія, а Бельгія - взагалі хоче паузи в санкціях, розповідає в ТСН кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко.

Глухий кут, із якого врешті вдалося вибратися. Керівництво ЄС, попри утому від чергових дискусій, не приховує задоволення. Нафтове ембарго, що понад місяць було заблокованим, погоджене. «Це дуже сильний сигнал, оскільки в останні дні й години були припущення про надлом у єдності Європейського Союзу. Думаю, як ніколи важливо показати, що ми можемо бути сильними, твердими й жорсткими», - каже президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Утім, не жорсткість - вплинула на угорського прем’єра, що гальмував рішення. Той, кого називають кремлівським симпатиком у ЄС, говорив про атомну бомбу, що впаде на угорську економіку, якщо ембарго запровадять. В обмін на свою згоду Орбан хотів від Брюсселя гроші. Натомість - виторгував винятки. Санкції не зачеплять трубопровідну нафту, а саме її - й отримує Угорщина й не тільки з Росії.

«Залишок російської нафти в нас складе 10 чи 11 відсотків, це та, що надходить через південний шляхопровід «Дружба». Ми дійсно домовилися: наразі це - виняток. Рада повернеться до нього якомога скоріше. Ще доведеться працювати, втім, те, що ми зробили, це великий крок уперед», - зазначає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У бан потрапляє нафта, що надходить сюди морем - це дві третини від усіх поставок. А до кінця року Росія втратить, як прогнозують лідери, 90% обсягів. Завдяки Польщі й Німеччині, що, попри дозвіл Брюсселя користуватися сировиною з труби, свідомо цього не робитимуть.

«Для нас, і, до речі, те саме стосується і польського уряду, незалежно від цього рішення, ми продовжуватимемо зусилля, спрямовані на зупинку імпорту російської нафти до кінця року»,- каже канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Російська казна через ембарго недоотримає 22 мільярди доларів, порахував «Блумберг». Збитки на тлі того, що день війни, за підрахунками експертів, коштує їй 900 мільйонів, не захмарні. Бо, прогнозують медіа, Росія знайде інших клієнтів - в Азії. І час на пошуки покупців матиме. Ще півроку ЄС лишатиметься на російській нафтовій голці.

«Якщо про результат коротко, його можна охарактеризувати як «краще, ніж нічого». А це дуже розчаровує, зважаючи на всю серйозність ситуації в Україні. Не думаю, що в короткостроковій перспективі таке ембарго значним чином вплине на Росію, бо воно не настільки сильне. Потрібні потужніші і швидші санкції», - переконує старший аналітик Центру європейської політики Аманда Пол.

Заслабкі й запізнілі - такими називають санкції і на Банковій. Компроміс щодо труби розчарував і МЗС України. Хоча дипломатично подякували.

Наскільки ефективне ембарго, якщо Росія встигне пристосуватися - журналісти після саміту цікавилися у керівництва ЄС. Лідери нагадали, так чи інакше, від її нафтових послуг Європа відмовляється. Й додали, не лише на енергетичні санкції багатий шостий пакет.

Від «Свіфт» відрізають найбільший російський банк – «Сбєрбанк», на який припадає 37 відсотків банківського сектору Росії. На території ЄС забороняють мовити її трьом державним каналам. І чорні списки довшають - туди може потрапити патріарх Кіріл. А також - Аліна Кабаєва, яку вважають подругою Володимира Путіна й матір’ю його позашлюбних дітей. І проти якої, з цієї ж причини, напередодні вже запровадила санкції Канада.

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