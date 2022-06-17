Запровадження візового режиму з РФ дозволить захистити національну безпеку України – Кулеба

В МЗС України наголосили, що треба чітко розуміти хто, звідки та з якою метою приїздить до України.
Запровадження візового режиму з РФ - продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку України.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.
"Від самого початку агресії МЗС України виступало за запровадження візового режиму з РФ. Час для такого рішення настав. Це продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку нашої держави. І символічно, що рішення про візовий режим з росіянами збіглося в часі з оголошенням Європейською Комісією рекомендації надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Напрям руху нашої держави очевидний", - зазначив Кулеба.
За словами міністра, запровадження візового режиму для РФ посилить контроль за в’їздом і перебуванням на території нашої держави російських громадян.
"Ми маємо чітко розуміти хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці на відстані від України", – підсумував глава української дипломатії.
Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав пропозицію президента запровадити від 1 липня візовий режим для російських громадян.
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