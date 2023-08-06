Запуск ракет по Україні з Білорусі: у Повітряних силах розповіли деталі

Востаннє Україну обстрілювали з території Білорусі у жовтні 2022 року, дронами.

Повітряні сили України повідомили, що Росія здійснила запуск ракет з території Білорусі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час масованої атаки по Україні ввечері 5 серпня – це могли бути як "Кинджали", що пролітали через Білорусь, так і балістичні ракети.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що попередньо, через територію Білорусі залітали ракети "Кинджал" з району Тамбова. Водночас можливо, що РФ застосувала балістичні ракети наземного базування.

"Попередньо, це все-таки були "Кинджали", - сказав він.

Наразі інформація перевіряється.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, що Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі з метою провокації.

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