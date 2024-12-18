Запуск ракет Storm Shadow/Scalp по Росії: у Повітряних силах опублікували фото

У Повітряних силах подякували партнерам з Франції та Великої Британії за підтримку України.

У Повітряних силах України показали запуск далекобійних ракет Storm Shadow/Scalp по території Росії.

Відповідні фото, які зробив військовослужбовець Олексій Бобовніков, опублікувало у соцмережах командування Повітряних сил ЗСУ.

“Немає нічого прекраснішого, ніж ракети Scalp & Storm Shadow у напрямку імперії зла!” — йдеться у підписі до фото.

Запуск ракети Storm Shadow/Scalp Facebook Повітряних Сил ЗСУ/ Олексій Бобовніков.

У Повітряних силах подякували партнерам з Франції та Великої Британії за підтримку України та пілотам бригади тактичної авіації ім. Петра Франка за успішну бойову роботу.

Запуск ракети Storm Shadow/Scalp Facebook Повітряних Сил ЗСУ/ Олексій Бобовніков.

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, в Ростовській області РФ російська протиповітряна оборона намагалася відбити ракетну атаку Сил оборони України. На одному з найбільших хімічних підприємств РФ у місті Каменськ-Шахтинському, де виробляють ракетне паливо, сталися “прильоти”.

У Ростовській області пролунали вибухи на території великого хімічного заводу

Читайте також: