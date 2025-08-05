Запуск "Шахедів" із Донецького аеропорту: деталі про дії ворога і що робити ЗСУ

Російські дрони «Шахед» / © ТСН.ua

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На території зруйнованого Донецького аеропорту російські війська облаштовують нову інфраструктуру для атак на Україну — споруджуються бетонні склади та пускові майданчики для ударних дронів «Шахед». Таким чином ворог прагне захистити техніку від ударів ЗСУ, але в українських захисників є можливості бити по об’єктах окупантів.

Про це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів у ефірі телемарафону.

Дії ворога у Донецькому аеропорту

Експерт розкрив деталі, що російські окупанти роблять у Донецькому аеропорту.

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«Зараз вони (російські війська — ред.) не переобладнують Донецький аеропорт. Вони на його руїнах розгортають усю необхідну інфраструктуру для запуску такого типу повітряного нападу. Вони будують складські бетонні приміщення для того, щоб убезпечити себе від ударів з повітря, в тому числі нашими дронами», — розповів Жмайло.

Чим ЗСУ можуть атакувати Донецький аеропорт?

Він зауважив, що аеропорт розташований за 52 км від лінії бойового зіткнення, і по цьому об’єкту може бити балістика Сил оборони України.

За словами експерта, українські війська мають у своєму арсеналі ефективні засоби для ураження таких цілей, зокрема «довгий „Нептун“ — наземна модифікація відомої протикорабельної ракети, що вже демонструвала успішні удари на відстані до 700 км. Також згадується оперативно-тактичний ракетний комплекс „Грім-2“ (експортна версія — „Сапсан“), який має високу точність і є аналогом російського „Іскандера“.

Жмайло розповів, як до потенційних атак готується ворог.

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«Вони до цього наразі готуються. Вони намагаються глобально збільшити кількість пускових майданчиків, бо з Донецьким летовищем у них їх виходить 12 стаціонарних. Та одне таке летовище за одну таку атаку може запускати приблизно 60 дронів. Саме тому вони шукають інші, більш мобільні пускові майданчики, коли запускають „Шахеди“ й дрони-обманки „Гербери“ з кузовів пікапів, а також з вантажівок», — зазначив експерт.

Він пояснив, що росіяни намагаються створити умови для постійного психологічного тиску на українців, провокуючи безперервні повітряні тривоги.

Новий об’єкт на території аеропорту, за словами Жмайла, розрахований на зберігання до 200 «Шахедів» із бойовими частинами.

«Тому це виклик для Сил оборони. Але точно, враховуючи близькість цього летовища, ми його можемо досягати», — акцентував експерт.

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Загроза для України через запуск «Шахедів» з Донецького аеропорту

У разі, якщо окупантам вдасться запустити об’єкт у повну експлуатацію, ситуація для прифронтових українських регіонів може значно погіршитися. Дрони використовують не лише для ударів по військових цілях, а й для терору мирного населення. Зокрема, їх споряджають фугасними, уламковими або запалювальними зарядами, якими атакують об’єкти критичної інфраструктури.

На сьогодні росіяни щодоби виробляють приблизно 175 одиниць ударних «Шахедів» і дронів-імітаторів. Для масованих атак їм необхідно накопичувати запаси та одночасно збільшувати кількість пускових позицій.

«Тому росіяни ще вдаються до нової тактики — підв’язування протитанкових мін на крила „Шахеда“ — вибухова сила складає десь три кілограми. І у них, все ж таки, відновлюється ракетне виробництво, але його темпи невисокі. Вони за цей час змогли додатково накопичити близько 2000 одиниць. Це вдалося, бо Китай постачає відповідну техніку, верстати та обладнання», — розповів Жмайло.

Хоча існують різні засоби боротьби з «Шахедами», аналітик наголошує: найбільшу небезпеку становлять реактивні дрони, протидія яким вимагає саме ракетного озброєння.

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Нагадаємо, напередодні в Інституті вивчення війни повідомили, що Росія планує активніше задіяти окуповані українські території, зокрема район Донецького аеропорту, для запуску дронів-камікадзе. Перенесення пускових позицій для «Шахедів» ближче до передової дозволить ворогу зменшити час, який має українська ППО на реагування.