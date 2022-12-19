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Запускали дрони і накривали "Градами" мирні будинки: відомо деталі нічної атаки росіян на Дніпропетровщину (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Росія вночі, 19 грудня, атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами". Під вогнем були міста та села у трьох громадах: Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій. Усюди багато руйнувань.

Про це розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, два "шахеди" вдалося збити захисникам з повітряного командування "Схід".

На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджені внаслідок обстрілу РФ 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач. 

Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Аварійні бригади уже працюють. 

У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж. 

У приватному обійсті зайнялася пожежа. Вогонь рятувальники уже загасили. 

Нічна атака окупантів

Нагадаємо, уночі 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". ППО збила 30 з 35 іранських дронів. Ударні БпЛА були запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Як повідомлялося, окупанти в ніч проти 19 грудня здійснили атаку на Київ за допомогою іранських дронів, частина влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Також зафіксовані влучання у Київській області, є поранені.

Всього в повітряному просторі української столиці зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити.  

Через ворожу атаку у Києві запровадили екстрені відключення світла. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків чергових терористичних ударів.

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Дата публікації
Перегляди
220
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